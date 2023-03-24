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    Назначены послы Казахстана в Румынии и Словении

    24 Марта 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил послов Казахстана в Румынии и Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Али Ерлик Шакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии, он освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;

    Фото: gov.kz

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.

    Фото: gov.kz


    Автор:

    Ринат Дусумов

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