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    Назначены новые послы РК в Монголии и Китае

    8 Апреля 2022, 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Габит Койшибаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Монголии. Шахрат Нурышев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Койшибаев Габит Бейбутович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

    Указом Главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии.

    Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

    Койшибаев Габит Бейбутович

    В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
    В 1999 году также окончил Дипломатическую академию при МИД РК.

    В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1994 года.

    С 1994 года по 2011 год занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях РК.

    С 2011 года по 2014 год являлся генеральным консулом РК в г.Шанхай (КНР).

    С 2014 года по 2016 год занимал руководящие должности в центральном аппарате МИД РК.

    С 2016 года по ноябрь 2019 года был заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

    Указом Президента РК от 1 ноября 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике.

    Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.


    Нурышев Шахрат Шакизатович

    Родился 20 июня 1972 года в г. Алматы

    Окончил Пекинский университет языка (1995), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1996), Назарбаев Университет (2012).

    С 1996-1997 гг. - Референт Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

    С 1997-1999 гг. - Атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Урумчи (КНР);

    1999-2004 гг. - Второй секретарь, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

    2004-2005 гг. - Начальник отдела, начальник управления департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

    2005-2007 гг. - Советник посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике – постоянный представитель Республики Казахстан при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества;

    2007-2008 гг. - Советник-посланник посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

    2008-2015 гг. - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан – Национальный координатор от Республики Казахстан по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества;

    2009-2010 гг. - Специальный представитель правительства Республики Казахстан по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан;

    2015-2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

    2015-2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству;

    С октября 2019 г. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

    Имеет Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

    Награжден орденом «Құрмет».

    Женат, имеет троих детей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    МИД РК Президент Казахстана Акорда Назначения Китай Монголия
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