Назначены новые послы РК в Монголии и Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Габит Койшибаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Монголии. Шахрат Нурышев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Койшибаев Габит Бейбутович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;
Указом Главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии.
Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.
Койшибаев Габит Бейбутович
В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
В 1999 году также окончил Дипломатическую академию при МИД РК.
В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1994 года.
С 1994 года по 2011 год занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях РК.
С 2011 года по 2014 год являлся генеральным консулом РК в г.Шанхай (КНР).
С 2014 года по 2016 год занимал руководящие должности в центральном аппарате МИД РК.
С 2016 года по ноябрь 2019 года был заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.
Указом Президента РК от 1 ноября 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.
Окончил Пекинский университет языка (1995), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (1996), Назарбаев Университет (2012).
С 1996-1997 гг. - Референт Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
С 1997-1999 гг. - Атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Урумчи (КНР);
1999-2004 гг. - Второй секретарь, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;
2004-2005 гг. - Начальник отдела, начальник управления департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
2005-2007 гг. - Советник посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике – постоянный представитель Республики Казахстан при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества;
2007-2008 гг. - Советник-посланник посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;
2008-2015 гг. - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан – Национальный координатор от Республики Казахстан по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества;
2009-2010 гг. - Специальный представитель правительства Республики Казахстан по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан;
2015-2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;
2015-2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству;
С октября 2019 г. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.
Имеет Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Награжден орденом «Құрмет».
Женат, имеет троих детей.