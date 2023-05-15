Назначение пособия по инвалидности полностью автоматизировано в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК полностью исключило человеческий фактор при проактивном оказании государственной услуги «Назначение государственного социального пособия по инвалидности», что позволило сократить срок её оказания до 1 рабочего дня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ранее данная услуга оказывалась при участии сотрудников НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и срок её оказания составлял 8 рабочих дней. В феврале т.г. рассмотрение заявления на назначение данного пособия было автоматизировано, что позволило оказывать услугу в течение 4 рабочих дней. Следующим этапом стало полное исключение человеческого фактора – с начала мая назначение соцпособия по инвалидности проводится посредством информационных систем МТСЗН, что позволило сократить срок оказания услуги ещё до 1 рабочего дня», - пояснили в Минтруда.

Новым упрощенным порядком уже смогли воспользоваться 244 услугополучателя.

Получить услугу в проактивном формате можно, ответив лишь на одно SMS-сообщение от 1414, давая согласие на проактивное оформление пособия и подтверждая банковский счет. Все необходимые сведения для оказания услуги поступают из информационных систем государственных органов.

Напомним, в марте по такому же принципу было автоматизировано проактивное назначение пособия матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа», что также позволило сократить срок оказания услуги до 1 рабочего дня. До конца текущего года данный подход планируется реализовать ещё по 2 другим государственным услугам.



