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    Назначение пособия по инвалидности полностью автоматизировано в Казахстане

    15 Мая 2023, 11:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК полностью исключило человеческий фактор при проактивном оказании государственной услуги «Назначение государственного социального пособия по инвалидности», что позволило сократить срок её оказания до 1 рабочего дня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Ранее данная услуга оказывалась при участии сотрудников НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и срок её оказания составлял 8 рабочих дней. В феврале т.г. рассмотрение заявления на назначение данного пособия было автоматизировано, что позволило оказывать услугу в течение 4 рабочих дней. Следующим этапом стало полное исключение человеческого фактора – с начала мая назначение соцпособия по инвалидности проводится посредством информационных систем МТСЗН, что позволило сократить срок оказания услуги ещё до 1 рабочего дня», - пояснили в Минтруда.

    Новым упрощенным порядком уже смогли воспользоваться 244 услугополучателя.

    Получить услугу в проактивном формате можно, ответив лишь на одно SMS-сообщение от 1414, давая согласие на проактивное оформление пособия и подтверждая банковский счет. Все необходимые сведения для оказания услуги поступают из информационных систем государственных органов.

    Напомним, в марте по такому же принципу было автоматизировано проактивное назначение пособия матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа», что также позволило сократить срок оказания услуги до 1 рабочего дня. До конца текущего года данный подход планируется реализовать ещё по 2 другим государственным услугам.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минтруда РК
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