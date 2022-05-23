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    Назначен зампредседателя КНБ – директор Погранслужбы РК

    23 Мая 2022, 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Пограничной службы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Е. Алдажуманов родился в 1966 году в Семипалатинске. В 1987 году окончил Высшее пограничное командное училище им. Дзержинского, в 2018 году - Военную академию Республики Беларусь.

    В разные годы был заместителем начальника пограничной заставы, пограничных отрядов; заместителем начальника Регионального управления; заместителем командующего пограничными частями Регионального управления.

    2014-2019 гг. - первый заместитель директора - начальник Главного штаба Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

    С сентября 2019 года работал начальником Регионального управления «Оңтүстік» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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