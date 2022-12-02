Назначен заместитель акима Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима области Бейсенбай Тажибаев назначен на должность заместителя акима Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Дархан Сатыбалды представил нового заместителя и пожелал успехов в работе.

«Со стороны государства возлагается большое доверие и ответственность. Нужно выполнять важные задачи по идеологии, образованию, культуре, спорту, туризму. Это непростые отрасли. Желаем успехов в работе», - сказал Дархан Сатыбалды.

Тажибаев Бейсенбай Даулетулы родился в 1982 году в Южно-Казахстанской области. Специальность – журналист, правовед. Трудовую деятельность начал в 2002 году корреспондентом газет «Шымкент келбеті» - «Панорама Шымкента». С 2005 по 2017 годы был редактором областного филиала АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», руководителем пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области, главным редактором общественно-политической газеты «Оңтүстік Қазақстан», корреспондентом газеты «Айкын», руководителем пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области – пресс-секретарем.

В 2018-2019 годах руководил управлением внутренней политики Туркестанской области. В 2019-2022 годах занимал должность первого заместителя председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan, с марта 2022 года до настоящего времени был исполнительным секретарем Туркестанского областного филиала партии «AMANAT». Также с 2020 года был депутатом Туркестанского областного маслихата VII созыва, являлся лидером фракции партии «AMANAT» в маслихате.

Награжден государственными наградами. Обладатель медали «20 лет Независимости РК», благодарственного письма Президента РК (с нагрудным знаком), медали «Халық алғысы», ордена «Құрмет».





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