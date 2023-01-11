Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Назначен специализированный природоохранный прокурор Атырауской области

    11 Января 2023, 22:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан Еркебулан Ермеков назначен специализированным природоохранным прокурорам Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Еркебулан Ермеков родился в 1987 году. В органах прокуратуры служит с 2009 года.
    В разное время занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Кзылкогинского района, начальника отдела прокуратуры города Атырау. Был помощником, старшим помощником прокурора Атырауской области.
    До настоящего назначения работал заместителем специализированного природоохранного прокурора Атырауской области.


    Фото: пресс-служба прокуратуры Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    В районах Атырауской области назначены новые прокуроры
    Три судьи Верховного суда освобождены от должностей
    Назначен прокурор города Атырау
    Алмас Исаков назначен руководителем аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области
    Новости партнеров