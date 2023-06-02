Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом акима Атырауской области Серика Шапкенов на должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля региона назначен Нариман Бигали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя коллективу представил заместитель акима области Кайрат Нуртаев.

Нариман Бигали получил образование по специальности «История» в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова, по специальности «Право» в Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном университете, по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем.

Опыт работы: 11.2011 - 01.2014 гг. - главный специалист Каспийской межрегиональной транспортной инспекции по Атырауской и Мангистауской областям. 03.2014 - 04.2018 гг. - директор ТОО «Нуркапстройгаз».10.2018 - 09.2020 гг. - главный специалист отдела строительства управления строительства Атырауской области.10.2020 - 04.2021 гг. - руководитель Индерского районного отдела строительства.04.2021 - 04.2022 гг. - руководитель Махамбетского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции.До назначения занимал должность заместителя акима Махамбетского района.