Назначен руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города руководителем управления экологии и окружающей среды Алматы назначен Серик Адилбаев, передает МИА «Казинформ».

Серик Адилбаев окончил Казахский аграрный университет, в разные годы работал в лесоустроительном предприятии и в экологической инспекции города. Также работал в сфере ведения коммунального хозяйства.

С 2016 по 2021 годы работал заместителем акима Бостандыкского района. С 2021 года являлся заместителем, а с марта 2022 года исполнял обязанности руководителя управления экологии и окружающей среды.



