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    Назначен руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы

    7 Декабря 2022, 16:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города руководителем управления экологии и окружающей среды Алматы назначен Серик Адилбаев, передает МИА «Казинформ».

    Серик Адилбаев окончил Казахский аграрный университет, в разные годы работал в лесоустроительном предприятии и в экологической инспекции города. Также работал в сфере ведения коммунального хозяйства.

    С 2016 по 2021 годы работал заместителем акима Бостандыкского района. С 2021 года являлся заместителем, а с марта 2022 года исполнял обязанности руководителя управления экологии и окружающей среды.
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