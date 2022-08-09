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    • Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области

    9 Августа 2022 20:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, приказом генерального прокурора Республики Казахстан Бекжан Ермуханбетұлы назначен первым заместителем прокурора Атырауской области.

    Службу в правоохранительных органах Бекжан Ермуханбетұлы начал в 1997 году. Поэтапно занимал должности в прокуратуре Костанайской области и генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

    Последняя занимаемая должность - заместитель прокурора Акмолинской области.

    Классный чин – старший советник юстиции.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Генпрокуратура #Назначения
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