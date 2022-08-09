Назначен первый заместитель акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Календеров Нуржан Сабитович назначен первым заместителем акима Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

46-летний Нуржан Календеров уроженец города Тараза, высшее образование получил в Джамбульском технологическом институте легкой и пищевой промышленности по специальности «международные экономические отношения».

Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером товарищества с ограниченной ответственностью «Арнабол».

В разные годы работал старшим специалистом Таразского городского филиала государственного центра по выплате пенсий, главным специалистом Жамбылского областного филиала, главным специалистом аппарата акима Жамбылской области, руководителем отдела, заместителем руководителя, руководителем управления финансов акимата области.

С 2011 по 2013 годы занимал должность акима Жамбылского района, с июня по декабрь 2013 года был акимом Кордайского района, в 2013 – 2017 годы – акимом города Тараза.

В 2017-2019 годы руководил аппаратом акима Жамбылской области. С 2019 – заместитель акима Жамбылской области. В 2020 – 2022 годы – аким Шуского района.

С февраля 2022 года занимал должность заместителя акима Жамбылской области.

Нуржан Календеров в качестве первого заместителя главы региона будет курировать вопросы экономического планирования, развития финансового сектора, социального обеспечения, занятости, миграции, здравоохранения, трудовых отношений и другие, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.





Фото : gov.kz