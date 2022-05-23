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    Назначен новый руководитель управления образования Мангистауской области

    23 Мая 2022, 15:40

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области руководителем управления образования назначена Динара Жумашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Динара Жумашева имеет высшее образование по специальностям «учитель истории» и «юрист», магистр исторических наук.

    Трудовую деятельность начала в 1997 году учителем истории и экономики в средней школе.

    2002 - 2006 гг. - главный специалист в департаменте образования Мангистауской области.

    2006 - 2009 гг. – начальник отдела, заместитель руководителя в управлении по развитию языков Мангистауской области.

    2009 - 2010 гг. - руководитель отдела воспитательной работы управления образования Мангистауской области.

    2010 - 2011 гг. - начальник Актауского городского отдела образования.

    2011 - 2015 гг. - руководитель управления образования Мангистауской области.

    2015 - 2017 гг. - директор Регионального центра «Обучение языкам, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих».

    2017 - 2018 гг. – директор Мангистауского областного филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

    С марта 2018 года работала советником генерального директора по связям с общественностью национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот».

    Аким области Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления, поставил ряд задач, касающихся развития образования в регионе.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Назначения Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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