Назначен новый руководитель управления образования Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области руководителем управления образования назначена Динара Жумашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Динара Жумашева имеет высшее образование по специальностям «учитель истории» и «юрист», магистр исторических наук.

Трудовую деятельность начала в 1997 году учителем истории и экономики в средней школе.

2002 - 2006 гг. - главный специалист в департаменте образования Мангистауской области.

2006 - 2009 гг. – начальник отдела, заместитель руководителя в управлении по развитию языков Мангистауской области.

2009 - 2010 гг. - руководитель отдела воспитательной работы управления образования Мангистауской области.

2010 - 2011 гг. - начальник Актауского городского отдела образования.

2011 - 2015 гг. - руководитель управления образования Мангистауской области.

2015 - 2017 гг. - директор Регионального центра «Обучение языкам, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих».

2017 - 2018 гг. – директор Мангистауского областного филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

С марта 2018 года работала советником генерального директора по связям с общественностью национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот».

Аким области Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления, поставил ряд задач, касающихся развития образования в регионе.