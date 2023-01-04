Назначен новый министр экологии и природных ресурсов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена Министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Брекешев Сериккали Амангалиевич освобожден от должности Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Сулейменова Зульфия Булатовна родилась в Актобе 25 февраля 1990 года. Владеет тремя языками – казахским, русским и английским. Училась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева по специальности «Международные отношения» (бакалавриат, магистратура), а также в национальном институте политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования». Имеет степень PhD доктор и входит в Президентский молодежный кадровый резерв.

Зульфия Сулейменова работала заместителем директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, консультантом дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), в офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане. Позже занимала должность научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Среди прочих должностей: национальный координатор от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility).