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    Назначен начальник управления полиции Каратауского района ДП Шымкента

    18 Августа 2022 16:43

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова начальником управления полиции Каратауского района департамента полиции г. Шымкент назначен подполковник полиции Плалов Данияр Жорабайулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Данияр Плалов работает в органах внутренних дел с 2007 года. Ранее работал в следственных подразделениях, занимал ряд руководящих должностей. Последняя должность - заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района города Алматы.


    #Назначения #МВД РК #Шымкент
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