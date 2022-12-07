Назначен начальник полиции города Жанаозена

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области по согласованию с МВД РК полковник полиции Бекбол Корганбаев назначен на должность начальника управления полиции города Жанаозена, полковник полиции Сатханов Рустам Толегенович - на должность начальника отдела полиции Тупкараганского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Бекбол Корганбаев родился 3 марта 1977 года. В 2002 году окончил Алматинскую академию МВД РК.

Работает в органах внутренних дел с сентября 1998 года. Бекбол Корганбаев начал свою деятельность в Мангистауском регионе с дорожной полиции, также занимал должность в следственном отделе и дознания. С марта 2022 года по настоящее время занимал должность начальника управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области.

Рустам Сатханов родился 5 августа 1981 года. В 2002 году окончил Академию МВД РК.

Работает в органах внутренних дел с августа 1998 года. Рустам Сатханов начал свою деятельность следователем в Мангистауской области, в своей практике занимал несколько руководящих должностей. 21 мая 2020 года по настоящее время занимал должность начальника следственного управления ДП Мангистауской области.



