Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Назначен исполняющий обязанности акима Караганды

    8 Декабря 2022, 21:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде назначили и.о. акима города. Им стал Мейрам Кожухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мейрам Кожухов родился 7 ноября 1972 года.

    Трудовую деятельность начал в 1992 года в должности исполнительного директора, ТОО «М.К-Люкс».

    На государственной службе - с 2001 года.

    С 2001 года по 2005 годы занимал должность главного специалиста, отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма города Сарани.

    С 2005 года по 2010 годы - аким поселка Актас.

    С 2010 года по 2018 годы - заместитель акима города Сарани.

    С 2018 года по 2022 годы - аким района Әлихан Бөкейхан города Караганды.

    С 2022 года по сегодняшний день исполнял обязанность заместителя акима города Караганды.

    Бывшего акима города Ермаганбета Булекбаева сегодня назначили главой области.


    Фото: instagram.com/qaragandy_akimdigi

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Назначения Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Женис Касымбек обратился к астанчанам
    Арман Кашкинбеков возглавил Наццентр государственной научно-технической экспертизы
    Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров