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    Назначен и.о председателя Палаты предпринимателей Алматинской области

    28 Августа 2023, 13:44

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Палату предпринимателей Алматинской области временно возглавил Тимур Бекеев. Назначение было принято решением Правления НПП РК «Атамекен» по согласованию с региональным советом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На этом посту он сменил Куандыка Чункунова, ныне назначенного руководителем управления сельского хозяйства Алматинской области.

    Тимур Бекеев - уроженец Южно-Казахстанской области, родился 30 июня 1987 года.

    В совершенстве владеет казахским, русским, английским языками.

    Является обладателем нескольких дипломов в сфере финансов и нефтегазового дела.

    В 2005 году окончил Академию Банковского дела по специальности «Финансы и право», в 2008 году Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби по специальности «Финансы», в 2012 году стал магистром наук в области финансов и управления рисками Уэльского Университета, в 2020 году окончил магистратуру в Южно-Казахстанском Государственном Университете имени М. Ауэзова в сфере нефтегазового дела.Трудовую деятельность начал в 2006 году.В разные годы занимал должности заместителя директора ТОО «Мунай Транссервис» (2008-2010 г.), технического директора ТОО «Транссервис Миллениум» (2013-2014 г.), Генерального директора ТОО «Progress Operating» (2014-2022 г.), руководителя Аппарата Палаты предпринимателей г. Алматы (2022-2022 г.).Последнее место работы - директор Палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области (2022-2023 г).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Бизнес Алматинская область Назначения
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