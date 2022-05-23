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    Назначен глава управления ГАСК Мангистауской области

    23 Мая 2022, 17:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области Нурлана Ногаева руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля назначен Даурен Утепкали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Даурен Утепкали имеет высшее образование по специальностям «строительство» и «юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом управления архитектурно-строительного контроля Мангистауской области. С 2011 по 2013 годы работал специалистом, руководителем отдела в Мангистауском областном филиале Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    С 2015 по 2022 годы работал руководителем отдела, заместителем руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля, затем градостроительного и земельного контроля.

    В связи с передачей функций земельного контроля другому государственному органу в соответствии с оптимизацией данного учреждения с марта 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя областного департамента Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

    Аким области представил коллективу нового руководителя управления и пожелал успехов в работе.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Назначения Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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