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    Назначен аким города Кульсары в Атырауской области

    24 Января 2023, 14:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жылыойского района акимом города Кульсары назначен Кадиржан Адинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кадиржан Адинов родился 6 декабря 1991 года в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области. В 2013 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Геодезия и картография». В 2015 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Нефтегазовое дело». В 2019 году получил степень магистра в Атырауском государственном университете им. Х.Досмухамедова по специальности «Юрист». Впервые трудовую деятельность начал в 2014 году в аппарате акима города Кульсары в качестве внештатного сотрудника. С 2017 по 2019 годы работал главным специалистом в аппарате акима города Кульсары. С декабря 2019 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима города Кульсары.


    Фото акимата Жылыойского района

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Назначения
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