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    Найдены пропавшие 12 человек в горах Туркестанской области

    5 Января 2023, 16:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Пропавшие в горах Туркестанской области12 человек найдены. Они все являются членами одной семьи. 31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Поскольку члены семьи не вернулись домой 3 января, оставшийся в городе члены этой же семьи сообщили спасателям о необходимости их поиска.

    Сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы Байжансай Байдибекского района на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило 5 января 2023 года в 10:00 часов. Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16:00 часов. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января.

    В поисковых работах были задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области и вертолет МЧС.

    Спасатели эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек в город Туркестан. В случае необходимости медицинской помощи могли быть трудности с доступом в данную местность. Остальные девять членов семьи остались в доме в деревне. Они отказались от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги.

    «Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области рекомендует не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении. Собираясь в горы обязательно ознакомиться с погодой этого региона. Сообщите своим близким о запланированном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой дороге. Кроме того, у вас должен быть заряженный телефон и пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 112», - говорится в публикации пресс-службы.


    Фото: пресс-служба МЧС РК
    Туркестанская область Происшествия МЧС
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