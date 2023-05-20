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    Наводнения в Италии: на севере страны погибли 14 человек, дожди продолжаются

    20 Мая 2023, 11:47

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Число людей, погибших в результате наводнения в северном регионе Италии Эмилия-Романья, в пятницу достигло 14. Власти в городе Равенна решили немедленно эвакуировать жителей двух небольших городов и призвали население по возможности избегать поездок, поскольку уровень опасности по-прежнему остается самым высоким - красным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Около половины из 15 тыс. эвакуированных жителей региона были вынуждены провести прошлую ночь в гостиницах или наспех оборудованных под ночлег спортивных залах.

    Во многих городах пострадавшего региона работают мобильные кухни, которые обеспечивают людей горячей пищей. Там, где вода немного спала, люди начинают приводить в порядок свои дома, хотя многие жители по-прежнему не могут выйти на улицу из-за высокого уровня воды.

    В самой Равенне не прекращается ливень, и мэр города Массимо Изола сообщил о катастрофической ситуации в поселках, которые находятся на холмах, окружающих город. Там велика опасность оползней, а спасателям крайне трудно добраться в эти районы.

    Тем не менее, работы продолжаются и спасатели стараются эвакуировать людей, отрезанных наводнением.

    В результате ливневых дождей за 36 часов на севере Италии выпала полугодовая норма осадков, а причиненный ущерб оценивается в миллиарды евро.

    Из-за наводнений пришлось также отменить этап гонок «Формулы-1» в Имоле.

    В пятницу организаторы «Формулы-1» заявили, что жертвуют миллион евро на восстановительные работы в пострадавших регионах. Ранее с таким же обещанием выступила команда «Феррари».

    По данным организации Legambiente, которая занимается вопросами окружающей среды, в зонах с повышенным риском наводнений живет почти 7 млн итальянцев.

    Еще в 2014 году тогдашний премьер Маттео Ренци создал оперативную группу Italia Sicura (Безопасная Италия), в задачу которой входила работа по предотвращению наводнений и оползней. Однако уже в 2018 году правительство Джузеппе Конте эту группу распустило и создало своей проект, который так и не был осуществлен.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Италия Паводок Мировые новости Наводнение
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