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    Наводнение в Афганистане: 78 погибших и 30 пострадавших

    8 Мая 2021, 17:48

    КАБУЛ. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Число жертв паводков в Афганистане растет с каждым днем. Наводнения в стране были вызваны обильными осадками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Селевые потоки спровоцировали сильные ливни, обрушившиеся на провинцию Герат.

    По сообщению агентства Anadolu, 5 мая текущего года жертвами наводнений стали 14 человека, погибло большое число животных.

    По словам пресс-секретаря губернатора провинции Герат, наводнение также имело место в районе Обе.

    «Затоплено большое число домов. В регионе продолжаются поисково-спасательные операции», - сказал Фархад.

    На сегодняшний день, по сообщению местного телеканала Shamshad Radio, погибли 78 человек, 30 пострадали и 32 числятся пропавшими. Такие цифры телеканал привел на своей официальной странице в сети Twitter.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Афганистан Паводок МЧС
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