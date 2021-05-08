Наводнение в Афганистане: 78 погибших и 30 пострадавших

КАБУЛ. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Число жертв паводков в Афганистане растет с каждым днем. Наводнения в стране были вызваны обильными осадками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Селевые потоки спровоцировали сильные ливни, обрушившиеся на провинцию Герат.

По сообщению агентства Anadolu, 5 мая текущего года жертвами наводнений стали 14 человека, погибло большое число животных.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Герат, наводнение также имело место в районе Обе.

«Затоплено большое число домов. В регионе продолжаются поисково-спасательные операции», - сказал Фархад.

На сегодняшний день, по сообщению местного телеканала Shamshad Radio, погибли 78 человек, 30 пострадали и 32 числятся пропавшими. Такие цифры телеканал привел на своей официальной странице в сети Twitter.