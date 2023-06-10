Наурзумский заповедник: почти 200 тысяч гектаров нетронутой и первобытной природной красоты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Нетронутая и первобытная природа, чистый воздух и разнообразие животного и растительного мира Наурзумского заповедника в Костанайской области покорит с первых троп любого туриста-ценителя отдыха на природе. О том, чем богата и уникальна земля Наурзумского заповедника, и как туда попасть– в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Наурзумский заповедник – уникальный во всех отношениях заповедник с неповторимой экосистемой, не имеющей аналогов в других частях степной зоны Евразии.

История создания заповедника начинается в период советской власти, при первой пятилетке, когда была задача организовать крупный степной заповедник в азиатской части СССР.

Так специалистом по растительному покрову профессором И. И. Спрыгиным был предложен район Наурзума. И уже 30 июня 1931 года согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров РСФСР № 826 были официально утверждены границы Нарузумского, заповедника, которые изначально включали в себя обширные участки целинных степей, озерные системы, осиново-березовые и сосновые леса на площади 250 тыс. га. В 1936 году площадь заповедника увеличилась до 320 тыс. га.

С момента организации территория его претерпела существенные изменения. В 1951 году он, в числе других заповедников Советского Союза, был ликвидирован, а на базе его лесов был организован Наурзумский лесхоз. Заповедный режим был возвращен территории только в 1966 году лишь на площади 85,7 тыс. га. С 2004 года площадь заповедника составляет 191,4 тыс. га.

В 2008 года на сессии ЮНЕСКО в городе Квебек в Канаде Наурзумский заповедник был включен в списки Всемирного Культурного и Природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Сары - Арка – Степи и Озера Северного Казахстана».

Как считает научный сотрудник заповедника Мария Зейнелова, которая посвятила работе здесь более 40 лет и знает каждый участок территории, считает, что в Казахстане - удивительная и разнообразная природа. Вот только не хватает должного сервиса для привлечения большего количества туристов. Это касается и земель Наурзума. Если эту отрасль развивать на должном уровне, то у казахстанского внутреннего туризма – большое будущее.

«Природа заповедника богата живописными ландшафтами и своеобразной флорой, в которых смешались представители северных и южных форм. Здесь сочетаются нетронутые участки целинной степи, нерукотворное зеленое чудо сосновых боров, осиновые и березовые рощи, останцы из разноцветных глин, песчаные барханы, ожерелье степных озер. Может не многие знают, что Наурзумский заповедник сохраняет участки эталонных степных экосистем, уничтоженных человеческой деятельностью во многих уголках земного шара. И не поверите, но за один маршрутный день здесь можно увидеть сразу все – степи, озера, болота, рощи, леса и даже пустыни. Это уникальная территория. Для туристов и всех желающих у нас разработаны маршруты, и каждый может выбрать любую, в зависимости от предпочтений», - отмечает М. Зейнелова.

Заповедная территория расположена на трех самобытных и неповторимых участках: Наурзум, Терсек и Сыпсын.

«Самое яркое украшение Наурзумского и Терсекского участков – островные сосновые боры. В бору можно встретить представителей лесов, степей и пустынь. Наурзумский бор расположен в основном на песчаных дюнах. Ленточный бор Терсек, на северо-западе заповедника, представляет собой узкую полосу обособленных сосновых колков длиной около 20 км. Растут они на песчаных гривах, вершины которых заняты степью с преобладанием ковыля-волосатика. Ландшафт дополняют расположенные совсем рядом, по краю плато, останцы из разноцветных глин (белых, красных, фиолетовых и желтых), покрытых местами темно-зеленой шапкой зарослей казацкого можжевельника и отдельными подушками анабазиса. На степных участках встречаются луга и осиново-березовые рощицы. В заболоченных березняках на склонах восточного плато и в Наурзумском бору у сора Котантал можно встретить реликтовые растения»,- рассказывает научный сотрудник заповедника.

Лес Сыпсынагаш расположен к западу от Наурзумского бора. Это преимущественно березовые (редко осиновые) колки, растущие на дюнообразных всхолмлениях олигоценовых песков. Располагаются они узкими полосками вдоль нижней части склонов и окаимлены сверху как бы бордюром из таволги с примесью кустарниковых ив, шиповника, татарской жимолости.

Первозданная природа Наурзума привлекательна для туристов-ценителей отдыха на природе и является их излюбленным местом. А они, к слову, приезжают из разных уголков мира. Ведь здесь можно не только любоваться красотой местной природы, изобилием редких представителей флоры и фауны, но также отдохнуть, приняв грязевые ванны, совершив пешие прогулки по лугам и рощам. Весной здесь по –особенному прекрасно, когда природа только оживает, а большие участки заповедника застилают редкие тюльпаны.

«В 2012 году в заповеднике был построен современный визит-центр. Здесь гости и туристы могут посмотреть, послушать про историю и настоящее заповедника, ознакомиться через фильм—презентацию. Весь заповедник состоит из 222 кварталов. По ее территории проходит 6 экологических троп, которые оснащены беседками и информационными баннерами, на которых можно посмотреть многообразие животного и растительного мира. Можно устроить однодневный тур, если есть желание – остаться и с ночевкой. Ведь там есть и юрты, и домики со всеми удобствами. И даже можно со своей палаткой», - говорит Мария Александровна.

Популярностью у туристов пользуются 3 маршрута. Протяженность первых троп - 85 км. Остальные три маршрута пока не работают в полную силу, так как на это повлияли паводки, отсутствие дорожной инфраструктуры.

«Вот вы проехали первые 35 км- увидите уникальные тургайские степи, не имеющие аналогов в мире. Как известно, когда была целина в 1954 годы, все земли были распаханы. Но заповедник был под защитой правительства и природа осталась первозданной. Чуть проедете - там березово-осиновый лес раскинулся, ивовый сад, родник, где можно сделать остановку, насладиться красотами и утолить жажду вкуснейшей родниковой водой. Дальше чуть-чуть проехали - настоящие барханы начинаются. Наурзумский бор здесь начинается. Воздух прекрасен. Здесь особая атмосфера», - всегда с воодушевлением рассказывает о заповеднике Мария Александровна.

Здесь же можно попробовать на себе лечебные свойства грязи из соленой воды, которая весьма пользуется популярностью среди туристов. Кожа после нее, как отмечает представитель заповедника, становится нежнейшая.

«А как покупаетесь в Аксуате - полное расслабление и состояние комфорта и невесомости. А ведь это всего одна экологическая тропа. И столько всего можно лицезреть. Можно здесь остаться и с ночевкой. В саду развернута для этого юрта», - добавила Мария Александровна.

Вторая тропа начинается со священного места – могилы святого Туркебай Ата. По свидетельству местных жителей, он жил в начале XIX века и прославился как целитель. Умирая, Тюркебай-ата будто бы сказал, что его сила сохранится ещё 200 лет. Каждый пришедший к могиле, независимо от вероисповедания, может положить камень к знаку у дороги, либо к могиле святого, попросив его о помощи.

Дальше по этому маршруту – красивая местность, где ленточный бор, чуть ниже - ковылковая степь. Два километра дальше – начинается новый квартал. И новая растительность- можжевельниковые заросли.

В целом, растительный мир заповедника включает 687 видов высших растений, что, по мнению ученых, исключительно много для степной зоны. Сосновые леса Наурзумского бора сохранились в малоизменённом виде с третичного или начала четвертичного периода.

Во флоре наблюдается присутствие элементов как северной, так и южной флоры.

Из древних элементов болотно-лесной флоры здесь можно встретить телиптерис болотный, крапиву двудомная, хмель обыкновенный, паслён горько-сладкий; бореальные виды, редкие для Северного Казахстана: хвощ зимний, осока двухтычинковая, пушица стройная, белозор болотный, черёмуха обыкновенная.

На южной границе территории можно наблюдать цветущие можжевельник обыкновенный, смородина каменная, астра альпийская, астра алтайская. К диким сородичам культурных растений относится 44 вида, в том числе 6 редких для этого региона: тимофеевка луговая, боярышник алтайский, земляника зелёная, клевер лупиновый, лён многолетний, лён бледноцветный, лох остроплодный.

В Красную книгу Казахстана вошли 5 видов из местной флоры: берёза киргизская, росянка круглолистная, наголоватка мугоджарская, тюльпан Шренка, тонконог жёстколистый. Всего особой охраны требуют 125 видов или почти пятая часть местной флоры.

«Природа Наурзума удивительна. Вот мы привыкли, что обычно камыш растет на берегу реки и озер. А у нас он растет на песках. Представляете? Столько много интересных загадок природы, которые стоит увидеть вживую хоть раз в жизни», - отмечает М.Зейнелова.

Начиная с 9 квартала, по словам Марии Александровны, можно уже воочию насладиться разнообразием фауны заповедника, которая, к слову, не изучена в полной мере до сих пор.

В степях можно встретить полевого и белокрылого жаворонков, чёрного жаворонка, полевого конька, кречетку, журавль-красавку, а также степного орла. Для озерных котловин, соров и в западинах с луговой растительностью и зарослями степных кустарников типичны жёлтая трясогузка, перепел, серая куропатка, луговой лунь, большой кроншнеп. На лесных участках обитают тетерев, большой пёстрый дятел, иволга, вяхирь, большая синица, чёрный стриж и другие.

Очень широко здесь также представлен отряд хищных птиц.

Что касается обитателей наурзумских озер, то они с древних времён служили перевалочным пунктом на пути движения многих видов птиц, зимовавших в Иране, Индии, Средней Азии, по Тургайскому перелётному пути дальше на север, к местам гнездования. В годы наполнения Наурзумские озера являются районом массового гнездования водоплавающих и водно-болотных птиц. В зависимости от состояния обводненности численность изменяется в очень больших пределах. Наиболее многочисленные- лысуха, красноголовый нырок, серая утка, шилохвость, кряква, чирок-трескунок, широконоска. Изредка встречаются кулик сорока, малый зуёк.

В 1981-1996 годах здесь происходила массовая инвазия южных видов, стали гнездиться большая белая цапля, с 1981 года — кудрявые, а с 1984 года — розовые пеликаны. Редкие птицы представлены 44 видами: 36 включены в Красную книгу Казахстана, 23 — в Международную.

Из 44 видов млекопитающих, зарегистрированных в заповеднике, постоянно обитают 42 вида (один — сайга приходила в период летних кочевок до 1994 года, дважды отмечена лесная куница).

В лесных массивах обитают лось, сибирская косуля, рысь, обыкновенная белка, обыкновенный ёж, широко распространены заяц беляк, барсук, горностай, ласка, отмечены лесная куница и енотовидная собака. Из пустынных видов на самом юге в районе озёр Сулы и Кулаголь отмечен приаральский толстохвостый тушканчик.

Вся эта уникальная и первобытная Наурзумская заповедная зона находится в 190 километрах в южную сторону от города Костаная недалеко от села Караменды. Доехать туда можно как на личном авто, так и на такси, а также маршрутном автобусе.