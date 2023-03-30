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    Наурызбай Байкадамов стал председателем маслихата Кызылординской области

    30 Марта 2023, 16:27

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Ранее Наурызбай Байкадамов занимал должность председателя Кызылординского областного филиала партии «Amanat», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Байкадамов Наурызбай Сейткалиевич родился 10 июля 1967 года в селе Ж. Махамбетов Кызылординской области. В 1991 году окончил Кызылординский педагогический институт имени Н. Гоголя по специальности «История и французский язык».

    Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем средней школы №139 имени Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области.

    С 1994 по 2004 годы - преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой «Теория и история государства и права» Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

    2003-2006 годы - директор колледжа при Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата.

    С июня по ноябрь 2007 года - заместитель председателя Кызылординского областного филиала НДП «Nur Otan».

    2008-2013 годы - проректор по воспитательной работе Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

    2013-2015 годы - руководитель управления образования Кызылординской области.

    2015-2016 годы работал первым заместителем председателя Кызылординского областного филиала партии «Nur Otan».

    2016-2019 годы - секретарь Кызылординского областного маслихата.

    2019-2021 годы работал заместителем акима Кызылординской области.

    С января 2021 года - секретарь Кызылординского областного маслихата.

    С 20 декабря 2022 года - председатель Кызылординского областного филиала партии «Amanat».

    Женат, воспитывает двоих детей.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Кызылординская область Назначения Регионы Маслихат Кызылорда Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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