Наурыз мейрамы празднуют в КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Наурыз мейрамы работники КТЖ проводят своими силами мероприятия, посвященные обычаям и традициям Великой степи. В этом году празднование посвящено Семи сокровищам кочевника - Жетi қазына, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Железнодорожники гостеприимно встречали гостей и угощали национальными блюдами в семи юртах этноаула на привокзальной площади в столице. В одной из юрт рассказали об особенностях зимней охоты кочевника с беркутом или соколом. Традиционно беркутчи выходили на охоту с собаками породы тазы. В соседней юрте продемонстрировали пять видов оружия батыра. Для гостей этноаула показали священные обряды каждой семьи - бесікке салу (укладывание в колыбель) и тұсаукесер (разрезание пут)», - сообщили в КТЖ.

Как подчеркнули в пресс-службе компании, железнодорожники сохраняют традиции и обычаи и передают их молодому поколению.