Наурыз-коже, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Наурыз-коже, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках Семея. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

К открытию на участок пришли пенсионеры, студенты, и все активные горожане.

Оркестр играет кюй на избирательном участке в селе Караколь в Урджарском районе Абайской области.

В Бескарагайском районе на избирательный участок №257 представители сферы культуры пришли коллективом, чтобы сделать свой выбор.

В Кокпектинском районе на участок для голосования пришли батыры.

Накануне праздника Наурыз на избирательном участке № 210 города Аягоза угощают традиционным блюдом праздника - Наурыз-коже.



