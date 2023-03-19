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    Наурыз-коже, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках в Семее

    19 Марта 2023, 10:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Наурыз-коже, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках Семея. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    К открытию на участок пришли пенсионеры, студенты, и все активные горожане.

    Оркестр играет кюй на избирательном участке в селе Караколь в Урджарском районе Абайской области.

    В Бескарагайском районе на избирательный участок №257 представители сферы культуры пришли коллективом, чтобы сделать свой выбор.
    В Кокпектинском районе на участок для голосования пришли батыры.

    Накануне праздника Наурыз на избирательном участке № 210 города Аягоза угощают традиционным блюдом праздника - Наурыз-коже.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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