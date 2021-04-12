Наука является важнейшей составляющей национального богатства – профессор Камалидин Шарипов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наука является важнейшей составляющей национального богатства. Так считает генеральный директор Института молекулярной биологии и биохимии имени М.А. Айтхожина Комитета науки Министерства науки и образования профессор Камалидин Орынбаевич Шарипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 апреля в нашей стране отмечается профессиональный праздник - День науки. Наука является главной движущей силой научно-технического прогресса, важнейшей составляющей национального богатства, мощным ресурсом развития образования, медицины и социальной сферы, а учёные - элитой общества и ценнейшим достоянием страны. Нам есть, кем гордиться: аль-Фараби, Абай, Ахмет Байтурсынов, Каныш Сатпаев, Герольд Бельгер, Дмитрий Сокольский, Александр Сызганов, Мурат Айтхожин и др.

В этот знаменательный день благодарим всех за ежедневный кропотливый труд, за уникальные проекты и работы, в замыслах и воплощении которых реализуется дух отечественной науки. Масштабность идей и смелость экспериментов, нестандартные подходы и вызов невозможному дают результаты, значение которых трудно переоценить. Своими открытиями и достижениями ученые Казахстана обогащают не только отечественную, но и мировую науку. Нашими исследованиями создаются новые знания и компетенци, открываются дополнительные возможности для отраслей национальной экономики, задаются высокие стандарты отечественного образования.

Глубокоуважаемые коллеги, друзья, единомышленники!

Всем, кто посвятил жизнь научной и исследовательской деятельности, желаем новаторских идей, ярких достижений, здоровья и долголетия, понимая и заботы со стороны государства. Пусть выдвигаемые гипотезы окажутся верными, затраты - минимальными, а результаты - достойными всемирного признания! Пусть наука развивается, пусть в нее приходят больше молодых талантливых и изобретательных, пытливых и целеустремленных», – сказал К. Шарипов.



