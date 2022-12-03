Научный центр травматологии проводит видеоконсультации по вопросам эндопротезирования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специалисты Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова начали проводить в Казахстане видеоконсультации пациентов по вопросам первичного эндопротезирования крупных суставов и других опорно-двигательных заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Эндопртезирование – это один из самых современных методов оперативного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, при котором патологически измененные структуры, образующие сустав, заменяются на искусственные протезы (имплантаты), которые имеют анатомическую форму здорового сустава и позволяют выполнять весь объем движений.

Замена суставов одна из дорогостоящих операций, которая доступна для казахстанских граждан за счет средств системы ОСМС. Встать на очередь по замене крупных суставов стало доступно для граждан Казахстана из любой точки страны, через первичную медицинскую организацию.

«Карантин ввел в нашу жизнь новые реалии – уметь работать удаленно и проводить медицинские консультации-онлайн. Теперь для многих наших пациентов решилась проблема поездки из своего района в столицу, ведь чаще всего они страдают болями при движении. Пациент консультируется у наших специалистов, получает заключение сразу электронно, проходит регистрацию на портале с указанием повода обращения и ожидает даты госпитализации», - рассказал о новшествах Тимур Байдалин, заведующий отделением по вопросам эндопротезирования.

Видеосеансы общения с главными травматологами-ортопедами страны проходят через WhatsApp-приложение.

В Научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д. привозят людей с различными тяжелыми патологиями из других стран СНГ, которые годами не вставали с постели, у которых разрушено сразу несколько суставов, коленный и тазобедренный. Врачи центра делают поэтапно три-четыре операции, после чего человек начинает ходить, - делятся доктора.

Помимо эндопротезирования, врачи консультируют пациентов с проблемами деформации позвоночника, спортивной травмы, артроскопии, травма кисти, деформация грудной клетки, деформация ног и стопы, переломы и их последствия, не правильно сросшиеся переломы, ложные суставы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата.