Научное сотрудничество между Казахстаном и Россией углубляется – Игорь Савин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Научное сотрудничество между Казахстаном и Россией углубляется: возникают новые темы и подходы, которые раньше не обсуждались. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Игорь Савин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлый год, как отмечали многие из коллег, был трудным и не самым удачным для научного производства в том смысле, что были невозможными свободные выезды, экспедиции, разрушилось несколько форматов договоренных конференций, но достаточно быстро удалось перевести все в онлайн-режим. Экспедиции 2020 года были перенесены на 2021 год. Лично мне удалось принять участие в экспедиции в Южном Казахстане в августе текущего года. Должен сказать, что благодаря вызовам и тому фактору, что в последние годы возникло много вопросов, наше сотрудничество углубляется: возникают новые темы и подходы, которые раньше не обсуждались», - отметил научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Спикер остановился на перспективах гуманитарных отношений и научного сотрудничества Казахстана и России.

«У нас возникает необходимость в проведении большего количества исследований. Есть огромный задел в исследовательских процессах, но выходят новые книги, где представлены не всегда совпадающие точки зрения коллег из Казахстана и России. Не существует запретных тем. Во многом это связано со сменой поколения. Сегодня в Казахстане и России представлены не только представители традиционной исторической, общегуманитарной парадигмы знаний. Эти постулаты опровергаются людьми, которые получали образование за пределами постсоветского пространства, у которых нет собственного опыта проживания в едином пространстве. Эти вызовы научного характера учат нас быть более тщательными в подборе аргументов, исследовать те стороны взаимоотношений, которые не были изучены ранее. По инициативе Посольства Казахстана в России и Института востоковедения 30 апреля 2021 года проходила большая конференция. Там было отмечено, что мы находимся на новом этапе и готовы к новым вызовам. Эти вызовы не всегда гладко ложатся на сформированные нарративы, но есть основания полагать, что мы можем найти с казахстанскими партнерами такие подходы, которые помогут развить эти вызовы на новом этапе», - добавил Игорь Савин.



