Научно-аналитический центр по проблемам водных ресурсов планируют построить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют создать научно-аналитический центр по проблемам водного хозяйства. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прорабатывается вопрос создания научно-аналитического центра по проблемам водных ресурсов и водного хозяйства, где, в том числе, будут вырабатываться предложения по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации кадров для водного хозяйства», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в проекте Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года для совершенствования системы государственного управления предусматривается обновление образовательных программ с включением инновационных дисциплин.

«В частности, при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ведется разработка образовательной программы «Строительство гидротехнических сооружений». Возрождение системы подготовки специалистов имеет ключевое значение для восстановления орошаемых земель, что в свою очередь, имеет прямое отношение к продовольственной безопасности и обеспечению водой сельских населенных пунктов», - добавил Премьер.



