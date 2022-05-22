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    Научная конференция к 100-летию Талгата Бегельдинова прошла в Актобе

    22 Мая 2022, 14:13

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе конференции обсудили внедрение беспроводных систем передачи электроэнергии для зарядки батарей беспилотных летательных аппаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В военном институте сил воздушной обороны прошла XVI международная научная конференция, посвященная 100-летию дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

    В ходе конференции обсудили доклады по вопросам истории войн и военного искусства, совершенствования профессиональной подготовки военных специалистов, эксплуатации вооружения и военной техники. Подполковник Аслан Дюйсенбаев изложил теорию внедрения беспроводных систем передачи электроэнергии для зарядки батарей беспилотных летательных аппаратов.

    Применение беспилотной авиации в современных военных конфликтах является актуальной темой, способы усовершенствования работы беспилотников вызывают большой интерес. Особое внимание уделяется повышению надежности, экономичности и боевой эффективности радиоэлектронных бортовых систем БПЛА и ДПЛА.

    «Благодаря мероприятиям такого масштаба активно развиваются международные связи с высшими учебными заведениями разных стран, а прошедшие на подобных площадках дискуссии позволяют объединить научные знания и направить их на укрепление обороноспособности нашей страны», - отметил начальник военного института сил воздушной обороны генерал-майор авиации Даурен Косанов.

    В конференции приняли участие начальник департамента военного образования и науки, доктор военных наук, профессор генерал-майор Жумабек Ахметов, начальник академии Нацгвардии РК, доктор философии генерал-майор Бауыржан Абжанов и другие. В заочном формате свой вклад внесли представители 10 высших учебных заведений и организаций из Казахстана, России и Беларуси.

    В завершении мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве в сфере науки и образования между военным институтом сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и академией Нацгвардии РК.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Регионы Минобороны РК Вооруженные силы Авиация Талгат Бегельдинов
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