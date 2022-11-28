Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК.

Годунова Наталья Николаевнародилась 24 мая 1972 г. в городе Уральске.

Профессиональный опыт:

Трудовую деятельность начала в 1993 г. экономистом в «Агропромбанке

«Орал».

1997–2005 гг. – ведущий специалист, начальник отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующий Отделом аппарата акима Западно-Казахстанской области, директор Департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.

2005–2006 гг. – советник-экономист Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации.

2006–2009 гг. – советник акима Мангистауской области.

2009–2011 гг. – консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.

2012–2013 гг. – советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

2013–2015 гг. – заместитель акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики, финансов и занятости.

2015–2017 гг. – секретарь партии «Нур Отан», член Бюро Политсовета партии «Нур Отан».

С декабря 2017 г. – член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

20 февраля 2018 г. Указом Главы государства назначена председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

28 ноября 2022 г. Указом Главы государства назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Образование, ученое звание:

Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (по специальности – экономист), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

Награды:

2008 г. – награждена Почетной грамотой Республики Казахстан.

2016 г. – награждена орденом «Қурмет».

Фото: gov.kz



