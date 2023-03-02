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    Насмерть сбил пешехода водитель мусоровоза в Рудном

    2 Марта 2023, 14:30

    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ — Под колесами мусоровоза в Рудном погибла женщина. Факт подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Рудном на пересечении улиц Ленина - Горняков водитель автомашины «КамАЗ» (мусоровоз) совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Женщина скончалась», - сообщили в полиции.

    По данному факту начато досудебное производство по статье 345 ч 3 УК РК.

    Ранее сообщалось, что 95% дорожных аварий совершаются по вине водителей.

    «Из-за беспечности и халатности, в том числе. Пользуясь возможностью, призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями», - обратилась к казахстанцам старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова на пресс-конференции в СЦК.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия
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