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    Наследие Ахмета Байтурсынова обсудили за круглым столом в Москве

    6 Сентября 2022, 07:29

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Представители казахской диаспоры Москвы и казахстанцы, обучающиеся в российских вузах, совместно с Посольством РК в РФ провели круглый стол по случаю 150-летия выдающегося казахского просветителя, ученого, публициста, общественного деятеля, члена партии «Алаш» Ахмета Байтурсынова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая дискуссию, магистр международных отношений КазНУ им. аль-Фараби Багдат Алимханкызы отметила важность сохранения наследия и трудов Ахмета Байтурсынова.

    «Его драгоценный вклад остается в нашей памяти и в наших сердцах – это не только обязанность, но и высокая честь для каждого из нас. Сегодня мы отмечаем 150-летие со дня рождения Ахмета Байтурсынова, одного из немногих выдающихся деятелей, оставившего глубокий след в нашей истории», - сказала Б. Алимханкызы.

    Доцент РАНХиГС Талгат Мыктыбаев отметил огромный вклад, который внес Ахмет Байтурсынов в развитие педагогики, литературы и политической деятельности.

    «Сегодня мы рассмотрели со всех сторон наследие создателя казахского алфавита, прочитали ряд его произведений. Мы не должны забывать, что Ахмет Байтурсынов являлся основоположником так называемого направления в литературе – абаеведения. Он одним из первых поднял статус Абая Кунанбаева как философа, просветителя», - отметил ученый.

    Т. Мыктыбаев также добавил, что представители казахской диаспоры в России регулярно проводят мероприятия, посвященные памяти Байтурсынова.

    «Недавно мы встречали потомков и земляков казахского просветителя, содействовали в исследовании периода его пребывания в России, - рассказал он. - Помимо этого мы провели творческий вечер, посвященный памяти Ахмета Байтурсынова, а также всегда стараемся продвигать его просветительские идеи за рубежом».

    В ходе мероприятия его участники поделились интересными фактами из биографии выдающегося соотечественника, просмотрели документальный фильм о его жизни и деятельности, а также обсудили роль просветителя в развитии современного казахского языка, письменности, и то влияние, которое он оказал на политическую и культурную жизнь своей страны.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    МИД РК Культура История Казахстана Россия 150-летие Ахмета Байтурсынова Ахмет Байтурсынов
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