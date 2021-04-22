Насколько прозрачно выделяются гранты НПО, рассказала Лима Диас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас ответила, насколько прозрачно выделяются гранты неправительственным организациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Много критики высказываются в адрес Центра поддержки гражданских инициатив, который занимается распределением грантов. Это касается прозрачности выделения грантов. Насколько прозрачно производится распределение грантов, какие меры принимаются для этого», - спросили журналисты во время брифинга в СЦК.

«Действительно, центр, к счастью, или, к сожалению, является предметом критики и постоянного внимания со стороны общественных организаций. Это правильно и идет на пользу работы центра. Сейчас в связи с новыми правилами процесс формирования экспертных комиссий изменился. Во-первых, формируется реестр экспертов, в который может попасть любой желающий эксперт, имеющий определенный опыт в направлении грантовых тем. Из этого реестра перед конкурсом определяется пул экспертов, которые войдут в конкурсную комиссию. Все эксперты и проекты закодированы. Эксперты оценивают проекты, не зная авторства. То есть мы исключаем потенциальные коррупционные риски или заинтересованность экспертов», - сказала Лима Диас.

Также она отметила, что на данный момент отрабатывается работа по оцифровке системы.

«Любая процедура, где есть человеческий фактор, несовершенна. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы полностью оцифровать эту процедуру и организовать онлайн-портал по приему заявок, по обеспечению работы экспертов с полным исключением человеческого фактора. Надеемся, что к концу года у нас получится презентовать портал», - прокомментировала она.



