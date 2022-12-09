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    Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы

    9 Декабря 2022, 16:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на заседании маслихата города сообщила о планируемом в следующем году повышении заработных плат учителей и врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В будущем году фонд заработной платы педагогам и медработникам составит 170 млрд тенге. На 25% повысятся зарплаты у 32-33 тысяч педагогов, на это бюджетом города предусмотрено 73 млрд тенге. Если в 2022 году средняя зарплата учителей составляла 250-255 тысяч тенге, то в 2023 году этот показатель увеличится до 320 тысяч тенге», - сказала она.

    В следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей, технического персонала и других работников сферы образования, на что выделяется 9 млрд тенге.

    «Около 19 тысяч педагогов, которые подтвердили повышение своей квалификации, получат доплаты. Для этого заложено дополнительно 25 млрд тенге», - добавила Асем Нусупова.

    Она также проинформировала депутатов маслихата, что в будущем году повышение зарплаты коснется и работников сферы здравоохранения.

    «Оплата труда врачей увеличится на 30%, среднего медперсонала – на 20%, младшего медперсонала – на 18%. В 2023 году средняя заработная плата врачей составит около 350 тысяч тенге, среднего медперсонала – 205 тысяч тенге», - заключила она.

    Ранее сообщалось, что зарплату казахстанских педагогов увеличат еще на 25%.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Врачи Педагоги
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