Насколько подорожали в Таразе растительное масло, морковь и сахар

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мониторинг цен на продовольственные товары в торговых точках областного центра выявил некоторое их повышение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима города Тараза, меры стабилизации цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары, а также работа социальных магазинов, находятся на постоянном контроле местных властей.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары на территории города сотрудники отдела сельского хозяйства акимата города Тараза постоянно проводят мониторинг девяти крупных торговых точек областного центра («Магнум», «Small», «Смарт», «Вкусная корзинка», «Сафият», «Дамдес», «Гаухар-Фиркан», «Нурислам», «Алма»), трех рынков (Кайкармет, Ауыл-Береке, Коммунальный рынок) и 15-ти социальных павильонов.

Выяснилось, что на сегодняшний день цены в социальных магазинах выше по трем позициям по сравнению с утвержденным пороговым значением за четвертый квартал 2021 года.

«На 2022 год пороговое значение пока еще не утверждено. На 33 тенге повысилась цена на растительное масло (6 процентов, пороговое значение 527 тенге), на три тенге - морковь (3 процента, пороговое значение 97 тенге), на 12 тенге сахар (6 процентов, пороговое значение 208 тенге). Данные показатели не превышают 15 процентов. Кроме того, установление предельной цены на первый квартал 2022 года будет проходить по согласованию с департаментом юстиции, после чего будут начаты мониторинговые работы по утвержденному пороговому значению», - пояснили в пресс-службе акима города Тараза.

Напомним, накануне поручение Президента РК о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары обсуждали в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Аким области раскритиковал ситуацию в социальных магазинах, отметив, что ежедневно поступает информация о том, что возникает дефицит продуктов, установлены высокие цены. Глава региона при этом подчеркнул, что важно проводить ежедневный мониторинг цен и запасов продуктов питания, бесперебойно обеспечивать торговые точки достаточным количеством продовольствия из стабилизационного фонда.

Напомним, для стабилизации цен на социально значимые продукты питания в Жамбылской области из года в год увеличивают количество специальных торговых точек. В рамках проекта «От поля до прилавка» жамбылские фермеры доставляют свою продукцию в магазины без посредников.

В Таразе работают 15 социальных павильонов, в которых продают продукты по сниженным ценам. Кроме того, в семи крупных торговых точках города открыты социальные отделы, где реализуются продовольственные товары из стабилизационного фонда. В районах Жамбылской области работают 32 социальных павильона. Для недопущения необоснованного роста цен на 19 социально значимых продовольственных товаров в Таразе работают четыре мониторинговые группы, куда входят сотрудники облсельхозуправления, члены общественного совета, депутаты городского маслихата.