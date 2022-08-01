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    • Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района

    1 Августа 2022 22:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Найдено тело утонувшего в Атырауской области в реке Урал акима Махамбетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «1 августа в 20:00 часов на расстоянии 25 км от места происшествия, на окраине села Сарайшык, на берегу реки Урал местными жителями обнаружено и извлечено из воды тело акима Махамбетского района Джанглишова Р.Б., 1982 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года.

    Аким Атырауской области и все коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью Рината Бауыржановича Джанглишова.

    Тело утонувшего акима искали водолазы.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Происшествия #Регионы #Утраты
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