Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Найдено тело утонувшего в Атырауской области в реке Урал акима Махамбетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«1 августа в 20:00 часов на расстоянии 25 км от места происшествия, на окраине села Сарайшык, на берегу реки Урал местными жителями обнаружено и извлечено из воды тело акима Махамбетского района Джанглишова Р.Б., 1982 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года.

Аким Атырауской области и все коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью Рината Бауыржановича Джанглишова.

Тело утонувшего акима искали водолазы.



