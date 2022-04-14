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    Наши вузы борются за казахстанских студентов - посол Венгрии

    14 Апреля 2022, 07:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вузы Венгрии конкурируют за казахстанских студентов. Об этом во время встречи с министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым заявил посол Венгрии в Казахстане. Отто Иван Рона отметил, что казахстанские студенты и школьники отличаются дисциплинированностью, высоким уровнем владения английским языком и хорошими знаниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Отметим, что благодаря соглашениям Министерства образования и науки РК и Министерства человеческих ресурсов Венгрии венгерская сторона выделяет казахстанцам ежегодно 250 образовательных грантов в рамках стипендиальной программы «Stipendium Hungaricum».

    «Венгерские вузы даже борются за казахстанских студентов. К примеру, только вчера я получил письмо от ректора Университета аграрных наук, который хочет увеличить число обучающихся студентов в своем вузе до 30 человек в рамках стипендии. И такая конкуренция за ваших студентов со стороны наших вузов действительно существует. Это отрадно, потому что показывает, что есть удовлетворенность со стороны профессорско-преподавательского штаба, ректоров. И мы приложим усилия для того, чтобы развивать и дальше эту программу», - отметил посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона.

    Он добавил, что интерес к сотрудничеству имеется и у научного сообщества.

    В свою очередь, Асхат Аймагамбетов отметил возможности проведения совместных научных исследований, особенно в сфере археологии, истории и ядерной физики.

    Напомним, гранты стипендиальной программы «Stipendium Hungaricum» покрывают расходы на прохождение языковых курсов венгерского языка, академическое обучение, проживание в общежитии, медицинскую страховку, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском и венгерском языках. Претенденты проходят годичное изучение венгерского языка при выборе обучения на венгерском языке, после чего обучаются по выбранной программе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Венгрия МОН Европа Асхат Аймагамбетов
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