Наши вузы борются за казахстанских студентов - посол Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вузы Венгрии конкурируют за казахстанских студентов. Об этом во время встречи с министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым заявил посол Венгрии в Казахстане. Отто Иван Рона отметил, что казахстанские студенты и школьники отличаются дисциплинированностью, высоким уровнем владения английским языком и хорошими знаниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Отметим, что благодаря соглашениям Министерства образования и науки РК и Министерства человеческих ресурсов Венгрии венгерская сторона выделяет казахстанцам ежегодно 250 образовательных грантов в рамках стипендиальной программы «Stipendium Hungaricum».

«Венгерские вузы даже борются за казахстанских студентов. К примеру, только вчера я получил письмо от ректора Университета аграрных наук, который хочет увеличить число обучающихся студентов в своем вузе до 30 человек в рамках стипендии. И такая конкуренция за ваших студентов со стороны наших вузов действительно существует. Это отрадно, потому что показывает, что есть удовлетворенность со стороны профессорско-преподавательского штаба, ректоров. И мы приложим усилия для того, чтобы развивать и дальше эту программу», - отметил посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона.

Он добавил, что интерес к сотрудничеству имеется и у научного сообщества.

В свою очередь, Асхат Аймагамбетов отметил возможности проведения совместных научных исследований, особенно в сфере археологии, истории и ядерной физики.

Напомним, гранты стипендиальной программы «Stipendium Hungaricum» покрывают расходы на прохождение языковых курсов венгерского языка, академическое обучение, проживание в общежитии, медицинскую страховку, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском и венгерском языках. Претенденты проходят годичное изучение венгерского языка при выборе обучения на венгерском языке, после чего обучаются по выбранной программе.

