Нашел в камышах и получил наследство – как объясняют незаконное оружие жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за неделю изъяли 18 единиц незарегистрированного оружия, том числе два обреза и пистолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, происхождение незаконно хранящегося оружия жители региона объясняют по-разному.

56-летний житель Петропавловска, у которого изъяли ружье «ТОЗ-16» и 29 патронов к нему, гильзы, патронташ и чехол, сказал, что все это осталась ему в наследство от отца. Такую же историю рассказал стражам порядка и житель Тимирязевского района, у которого обнаружили ружье «ИЖ-17».

Житель Акжарского района, в сарае которого полицейские нашли ружье «ИЖ-18», заявил, что прошлой осенью нашел оружие в камышах возле озера Киши-Караой. Житель Мамлютского района, в гараже которого хранилось «ИЖ-17», заверил, что нашел ружье в лесу.

«Всего за семь дней оперативно-профилактического мероприятия «Кару» у жителей области изъяли 18 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. По всем фактам назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Еще раз напоминаем, что оставшееся от родственников оружие обязательно должно быть зарегистрировано новым владельцем либо передано на комиссионную продажу. До принятия решения его необходимо сдать в полицию на хранение. Незамедлительно следует сообщить и в случае нахождения оружия», - прокомментировал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.



