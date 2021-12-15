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    Наше единство, толерантность и взаимное уважение – самая главная сила – Елбасы

    15 Декабря 2021, 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наше единство, наша толерантность, наша взаимное уважение и любовь друг к другу – самая главная сила. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пусть всех нас поддерживают духи предков и сопутствует благополучие. Пусть 21 век станет золотым веком Казахстана», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Елбасы поздравил весь народ Казахстана с праздником независимости.

    «Всех Вас и в вашем лице весь народ Казахстана от чистого сердца хочу поздравить с этим великим праздником!» - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

    Первый Президент Казахстана призвал беречь единство и согласие в стране.

    «Наше единство, наша толерантность, наша взаимное уважение всех народов Казахстана и любовь друг к другу – самая главная великая сила», - заключил Нурсултан Назарбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Патриотизм Общество Первый Президент - Елбасы
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