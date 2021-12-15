Наше единство, толерантность и взаимное уважение – самая главная сила – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наше единство, наша толерантность, наша взаимное уважение и любовь друг к другу – самая главная сила. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пусть всех нас поддерживают духи предков и сопутствует благополучие. Пусть 21 век станет золотым веком Казахстана», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы поздравил весь народ Казахстана с праздником независимости.

«Всех Вас и в вашем лице весь народ Казахстана от чистого сердца хочу поздравить с этим великим праздником!» - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана призвал беречь единство и согласие в стране.

«Наше единство, наша толерантность, наша взаимное уважение всех народов Казахстана и любовь друг к другу – самая главная великая сила», - заключил Нурсултан Назарбаев.