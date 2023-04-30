Наша главная цель построить справедливое общество - эксперт о выступлении Президента на сессии АНК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Перед Казахстаном стоит важная задача построить справедливое общество с прозрачными социальными отношениями, с надежной системой социальной защиты, качественными и компетентными услугами со стороны государства. Так считает кандидат исторических наук Ерлан Медеубаев, передает МИА «Казинформ».

Кандидат исторических наук напомнил, что 1 мая в нашей стране отмечают один из важных и значимых государственных Праздников - День единства народа Казахстана.

«Вопрос единства и солидарности всех граждан Казахстана является сегодня без преувеличения вопросом выживания. Без успешного ответа на один из сложных вопросов современности невозможны ни политическая стабильность, ни процветание страны, ни благополучие ее населения. Можно сколько угодно говорить о поиске более удачной экономической модели, борьбе с бедностью, о реформе образования, здравоохранения и прочее, но все эти старания в этом направлении окажутся лишенными смысла», - считает Ерлан Медеубаев.

Он добавил, что принадлежность к своей стране, своему государству не просто объединяет тысячи и миллионы людей в некое «воображаемое сообщество».

«Мнения миллионов членов «воображаемого сообщества», которое зовется для них Казахстаном, существуют, прежде всего, на уровне массовых представлений, чувств, эмоций. Но собрать эти разрозненные голоса, обобщить различные мнения и выразить общую волю на рациональном уровне (через язык законов, правовых актов и практической политики) – задача государства. Национальная политика государства, таким образом, не просто помогает своим гражданам дать ответы на вопросы как «Нас» называть и кого к «Нам» относить? Но и дает самоназвание государству и объясняет исторический и актуальный смысл его существования, помогает решать проблему определения макрополитического сообщества, стоящего за казахстанским государством», - подчеркнул эксперт.

В поиске новой национальной идентичности, считает он, важно видеть не только жизнеспособную программу мобилизации для современного государства, но и моральную силу сплочения, цемент общества. Это является особенно актуальным после распада СССР и крушения коммунистической идеологии с ее идеей советского интернационализма.

Несмотря на все проблемы и недостатки, государственная национальная политика, политика в области межэтнических и межконфессиональных отношений в Казахстане за последние десятилетия развивалась последовательно по восходящей: от концепта этнонации - к концепту Единой Гражданской Нации.

Необходимость наполнения государственной национальной политики новым содержанием, соответствующим задачам политической модернизации казахстанского общества в полной мере были отражены в концептуальных посланиях, докладах и выступлениях Президента К.Токаева. Его выступления и заявления на эту тему значительно повысили практическую и теоретическую актуальность идее формирования новой национальной идентичности.

«Он неоднократно отмечает в своих выступлениях особую роль исторического прошлого, языка, культуры и традиций в вопросе национального единства. Представляя свою предвыборную платформу 6 октября 2022 г., он отметил 7 принципов консолидации нации и сказал следующее: «История народа, родной язык и религия наших предков - это уникальные ценности, объединяющие страну. Они не должны быть причиной раздоров. Нельзя допускать того, чтобы люди шли путем ошибок и заблуждений. В Казахстане в мире проживают представители разных этносов. У нас одна цель и общее видение будущего. Все мы граждане одной страны. Принцип «единство - через многообразие» никогда не потеряет своей актуальности. Мы должны сохранять межэтническое согласие. Понятие «гражданин Казахстана» должно стать стержнем общенациональной идентичности. Таким образом мы как единый народ уверенно шагнем в будущее», - резюмировал Ерлан Медеубаев

Президент особо подчеркивает, что у представителей разных казахстанских этносов помимо своих интересов должны быть и надэтнические, общенациональные, объединяющие ценности. Благодаря этим ценностям введенная Конституцией 1995 г. формула «Мы, народ Казахстана ……» отводит роль суверена «народу» как целому, а не совокупности составляющих его групп и устанавливает равенство прав и свобод всех граждан РК независимо от этнического происхождения, что открывает возможность для интерпретации обладающего суверенитетом сообщества как гражданской Нации.

В своем выступлении на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана 27 апреля 2023 г. Касым-Жомарт Токаев заявил, что за годы Независимости в Казахстане сформировалась новая общенациональная идентичность. По его мнению, бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – это реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей.

Для любой формирующейся нации важно сохранить перспективу. Во всех своих Посланиях (от 16 марта и 1 сентября 2022 г.), в выступлении на Первом Национальном Курултае 16 июня 2022 г. Президент говорит о необходимости стабилизации единства нации. Прежде всего, сохранить чувство казахстанства и сохранить перспективу экономического развития. Речь здесь не идет о примитивном богатстве.



