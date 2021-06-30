Население не должно разочаровываться в тех людях, за кого они отдали голос - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат районного маслихата от Акмолинской области от партии «Ауыл» Сергей Швецов поделился мнением о том, чего стоит ожидать от предстоящих выборов акимов сельских округов. По его словам, население не должно разочаровываться в тех людях, за кого они отдали голос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в Казахстане будут проводиться прямые выборы акимов сельского округа. Думаю, что это хорошее новшество для населения, потому как люди сами будут выбирать кандидата в акимы. Надеемся, что пройдут хорошие позитивные выборы, народ будет избирать достойных. То есть, человек, которого выберут, должен достойно работать на своем посту», - считает депутат.

По его словам, кандидаты в акимы должны владеть информацией о том регионе, в который будут избираться.

«Конечно же, должны быть необходимые знания и навыки. Человек должен осознавать, что его выбирают на довольно ответственную должность. При этом он должен быть коммуникабельным, ответственным, чтобы население не разочаровалось в тех людях, за кого они отдали голос», - сказал Сергей Швецов.

В ходе телефонной беседы с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал, какое участие примут в предстоящих выборах депутаты.

«Конечно же, мы обязательно будем участвовать в процессе, наблюдать за тем, как будут проходить выборы, кого выбирают, достойны ли кандидаты. Будем интересоваться мнением людей, все моменты постараемся фиксировать, чтобы понимать картину проходящих выборов», - добавил Сергей Швецов.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.