Население Кыргызстана составило 6,7 млн человек

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Численность населения Республики Кыргызстан на 1 января 2022 года составила 6,7 млн человек, сообщается в кратком статистическом справочнике Нацстаткома «Кыргызстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным журнала, в среднем по республике на 1 кв. километр приходится 34 человека.

Столица - город Бишкек, численность населения которого на начало 2022 года составила 1,1 млн человек.

Большие города: Ош (333,6 тыс. человек), Джалал-Абад (125,5 тыс.), Каракол (85,6 тыс.), Токмок (71,6 тыс.), Узген (64,0 тыс. человек).

Самая крупная по площади область - Нарынская (45,2 тыс. кв. км). Самые густонаселенные области - Ошская и Чуйская (по 49 человек на 1 кв. км).

В систему административно-территориального устройства республики входят 7 областей и 2 города республиканского значения, 40 административных районов, 32 города, 9 поселков городского типа, 3 поселка и 452 айылных аймака.