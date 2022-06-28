Население Алматы выросло на полмиллиона человек за последние 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом говорится в документе «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года», опубликованном на сайте Центра развития Алматы для всеобщего обсуждения.

«Население Алматы выросло более чем на 500 тыс. человек за последние 10 лет, одновременно значительно возросла нагрузка на социальную, транспортную и другую инфраструктуру города», – отмечается в документе.

Около 60% прироста дает миграция, в структуре которой доля людей с высшим образованием увеличилась с 30% в 2012 году до 60% в 2021-ом.

Документ состоит из семи разделов: «Комфортная городская среда», «Устойчивый экономический рост», «Управляемая урбанизация», «Социальная устойчивость и стабильность», «Зеленый Алматы», «Смарт сити», «Безопасный город».

Документ находится на всеобщем обсуждении до 1 июля 2022 года. Принять участие в обсуждении может каждый житель города, оставив комментарии к каждому из семи разделов. Полученные данные будут обработаны и использованы в агрегированном виде при обсуждении и доработке «Основных приоритетов Плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив». На сайте также можно поделиться ссылкой на документ в социальных сетях и в мессенджерах.

Ранее в акимате города сообщали, что реализация заложенных в документе инициатив даст возможность достичь гармоничного комплексного развития города, главной целью которого является создание комфортной, инклюзивной и безопасной городской среды.

В разработке документа участвовали более 40 независимых экспертов из различных сфер деятельности, в том числе экономисты, урбанисты, экологи, градостроители, специалисты в сфере информационных технологий, общественные деятели, предприниматели и другие.