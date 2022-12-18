NASA запустила спутник для исследования водной поверхности Земли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Калифорнии произведен запуск ракеты компании SpaceX с американо-французским спутником, предназначенным для первого глобального зондирования водной поверхности Земли, которое должно пролить новый свет на механизмы и последствия изменения климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Голос Америки».

Ракета Falcon 9 стартовала в 03:46 по местному времени с базы Космических сил США Ванденберг, расположенной примерно в 275 километрах от Лос-Анджелеса.

Закрепленный на ракете спутник для изучения топографии поверхностных вод и океанов использует передовые технологии микроволновых радаров для проведения измерений океанов, озер, водохранилищ и рек с высоким разрешением на 90% площади земного шара.

«Радар будет сканировать планету по крайней мере два раза в 21 день. Данные будут использованы для совершенствования моделей циркуляции океанов, улучшения прогнозов погоды и изменения климата и помощи в управлении запасами пресной воды в регионах, страдающих от засухи», - сообщили исследователи.

Одной из главных задач миссии является изучение того, как океаны поглощают атмосферное тепло и углекислый газ в процессе, который естественным образом регулирует глобальную температуру и помогает минимизировать изменения климата.

Сканируя моря с орбиты, спутник сможет точно измерить тонкие различия в высоте поверхностей вод в районе небольших течений и вихрей, где, как считают ученые, происходит значительная часть поглощения тепла и углекислого газа океанами.

Понимание механизма, с помощью которого это происходит, поможет ответить на важный вопрос: что является переломным моментом, когда океаны начинают не поглощать тепло, а выделять его обратно в атмосферу, таким образом усиливая глобальное потепление.

Способность спутника различать мелкие особенности поверхности поможет изучать влияние повышения уровня океана на прибрежные районы.

Основной радар спутника работает в так называемом Ка-диапазоне микроволнового спектра, что позволяет ему проникать через облака и темноту, просматривая широкие участки земной поверхности. Это позволяет ученым составлять точные двумерные карты наблюдений, независимо от погоды и времени суток, а также охватывать большие географические территории быстрее, чем раньше.

Если все пойдет по плану, спутник начнет выдавать данные исследований через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX произвела запуск на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES.





Фото: www.golosameriki.com



