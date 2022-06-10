NASA собирает команду для сбора данных об НЛО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Американское космическое агентство NASA в четверг сообщило, что собирает команду для изучения неопознанных воздушных феноменов, известных в народе как НЛО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CNN.

Исследование начнется этой осенью и будет продолжаться в течение девяти месяцев. Команду возглавит астрофизик Дэвид Сперджел, который является президентом Фонда Саймонса в Нью-Йорке, почетным профессором и бывшим заведующим кафедрой астрофизических наук Принстонского университета в Нью-Джерси.

Группа исследователей будет собирать данные о феноменах в небе, которые не могут быть идентифицированы как самолеты или известные природные явления с научной точки зрения.

По оценкам космического агентства, ограниченное число подобных наблюдений затрудняет сделать научные выводы о природе НЛО. NASA отметило, что не было никаких доказательств того, что неопознанные воздушные феномены имеют внеземное происхождение.

Помощник заместителя руководителя Управления научных миссий NASA по исследованиям Дэниел Эванс сообщил, что исследование будет полностью несекретным и полный отчет будет предоставлен общественности. На данный проект NASA выделит финансирование не более $100 тыс..

В мае законодатели провели первые за последние десятилетия публичные слушания в Конгрессе по НЛО. Резонансная тема постоянно отодвигалась на задний план государственной политики США.