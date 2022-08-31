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    NASA планирует запустить ракету на Луну

    31 Августа 2022, 14:39

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о планах запустить ракету на Луну, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    Ракета-носитель программы NASA «Система космического запуска» (SLS) является самым большим кораблем из когда-либо разработанных космическим агентством США. Это современный эквивалент ракет «Сатурн V», которые отправляли астронавтов на Луну в 1960 и 70-х годах, но со значительно большей тягой от стартовой площадки.

    Космический корабль отправит большую новую капсулу для экипажа под названием «Орион» в миссию на Луну в рамках программы NASA «Артемида», первый полет которой будет проходить без экипажа. Будущие миссии «Артемиды» будут нацелены на Южный полюс Луны, где в кратерах хранятся запасы льда.

    Цель предстоящей 42-дневной миссии состоит в том, чтобы отправить «Орион» вокруг обратной стороны Луны, прежде чем вернуть его домой для приводнения в Тихом океане у берегов Калифорнии. Основной задачей будет выяснить, выдержит ли тепловой экран капсулы высокую температуру при возвращении в атмосферу Земли.

    Главный научный сотрудник NASA Кейт Кэлвин сообщил, что «Артемида» – это серия сложных миссий по исследованию Луны в рамках подготовки к полетам на Марс.

    Ранее сообщалось, что NASA завершило испытания лунной ракеты, которая будет размещена на стартовой площадке в конце августа.

    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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