Нас впечатлил энтузиазм избирателей на референдуме – глава ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества посетили 26 избирательных участков, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с самого утра мы начали свою наблюдательную работу. Мы разделились на пять групп, посетили 26 избирательных участков и вели наблюдение. Побеседовали с избирателями и наблюдателями. Хорошо организована подготовительная работа референдума. Сам процесс голосования упорядоченный и спокойный. Во время беседы с избирателями нас впечатлили их энтузиазм и активный интерес к референдуму. Можно сказать, что явка большая. Не было обнаружено никаких случаев или инцидентов по нарушению законодательства. Мы не получили никаких жалоб или запросов», - сообщил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин во время пресс-конференции в Нур-Султане.

Он отметил, что до референдума наблюдатели от ШОС встречались с руководителями Центральной избирательной комиссии Казахстана, вели обстоятельный обмен мнениями и ознакомились с ходом подготовительной и организационной работы.

«Сейчас еще идет работа и голосование, члены нашей миссии продолжают выполнять свои обязанности. Мы будем строго исполнять свою миссию и вносить посильный вклад в будущее нового Казахстана и будущее счастье его народа», - добавил глава ШОС.

Ранее наблюдатели от Международной тюркской академии заявили, что не выявили нарушений избирательного права в Казахстане. Наблюдатели из Кыргызстана отметили высокую активность среди населения на референдуме. Представитель Палестины уверен, что население голосует добровольно, без давления со стороны. Координатор группы наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ обратили внимание на гражданскую зрелость молодежи. Член Центральной избирательной комиссии России Эльмира Хаймурзина считает, что проходящий референдум по поправкам еще больше совершенствует систему демократических преобразований в стране.

Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.



