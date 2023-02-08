Нас интересуют не результаты выборов, а сам процесс – Миссия БДИПЧ/ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия БДИПЧ/ОБСЕ намерена провести качественное наблюдение за предвыборной агитацией на парламентских выборах. Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Оуэн Мерфи также заявил, что их интересуют не результаты выборов, а сам процесс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша Миссия проведет качественное наблюдение за предвыборной агитацией. Но нас интересуют не результаты выборов, а сам процесс. Роль Миссии по наблюдению за выборами заключается не в надзоре, вмешательстве или оказании содействия. Наша работа заключается только в наблюдении за выборами. Наблюдение и оценки будут опубликованы в предстоящих отчетах Миссии. За две недели до дня выборов мы опубликуем промежуточный отчет, который представляет собой фактическое описание избирательного процесса и укажет проблемы по избирательной части», - пояснил на брифинге Оуэн Мерфи.

Глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане напомнил, что после завершения избирательного процесса через несколько месяцев будет опубликован окончательный отчет.

По его словам, документ может содержать рекомендации, которые должны быть рассмотрены властями и другими заинтересованными органами с точки зрения проведения выборов.

Ранее сообщалось, что в Казахстан приедут свыше 330 наблюдателей от ОБСЕ.



