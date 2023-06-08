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    Нарушившего ПДД на 2 млн тенге водителя Audi задержали в Алматы

    8 Июня 2023, 13:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель Audi, нарушивший ПДД на сумму свыше 2 млн тенге, задержан полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Согласно сведениям автоматизированных программных комплексов, водитель зарегистрированной в РФ Audi за непродолжительное время 92 раза нарушил ПДД. Общая сумма штрафа составила 2 млн 289 тысяч 306 тенге.

    «Все нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Чаще всего водитель нарушал скоростной режим. Вычислить и задержать его удалось с помощью автоматизированной системы «Қорғау – Опасный водитель».

    Полиция Алматы проводит целенаправленную работу по выявлению и привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и имеющих неоплаченные штрафы. С начала года комплекс «Қорғау» на дорогах мегаполиса выявил 3 тысячи 501 правонарушение», – сказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

    По словам спикера, накануне на дорогах Алматы также были задержаны еще две автомашины с иностранным учетом, водители которых допустили правонарушения на сумму не менее 800 тысяч тенге каждый. Их автотранспорт тоже водворен на специализированную штрафную стоянку.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Транспорт Видео МВД РК
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